القاهرة - سامي عبدالفتاح



تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت الكويت وعلى ملعب برج العرب بالإسكندرية صافرة الحكم البروندي باسيفيك مانا لمباراة «عنق الزجاجة» بين منتخبي مصر بقيادة فنية جديدة للبرتغالي كارلوس كيروش، ونظيره الليبي بقيادة الاسباني خافيير كليمنتي، ضمن الجولة الثالثة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، حيث تمثل نتيجة مباراة الليلة أهمية كبيرة جدا للمنتخبين العربيين في سباق صدارة المجموعة، التي تضم أيضا منتخبي الغابون وأنغولا.



ويعتلي منتخب ليبيا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين، بينما مصر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل، بعد أداء هزيل في المباراتين مما أطاح بالجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري، وعليه تتطلع جماهير الكرة المصرية، إلى تحقيق فوز قوي الليلة، يضع منتخبها على صدارة المجموعة ويعيد الثقة في الفريق ونجومه ويزرع الاطمئنان مع المدير الفني الجديد في ظهوره الرسمي الأول.



وفي مواجهة الليلة ببرج العرب تعود ذكريات كيروش وكليمنتي للمواجهة معا بعد 18 عاما، حيث سبق أن التقى المدربان وجها لوجه مرة وحيدة في 5 أكتوبر 2003 في الدوري الإسباني، وكان كيروش مدربا لريال مدريد وكليمنتي مدربا لإسبانيول ووقتها فاز «الملكي» 2-1.



وسبق أن واجه كليمنتي منتخب مصر خلال توليه تدريب منتخب ليبيا وكانت في مباراة ودية عام 2016، وفاز «الفراعنة» بهدفين نظيفين وكان يقود منتخب مصر وقتها الأرجنتيني هيكتور كوبر.