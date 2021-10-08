الدوحة - فريد عبدالباقي



يحل منتخب قطر الأول لكرة القدم ضيفا على منتخب البرتغال على ستاد الغارفي بمدينة فارو البرتغالية المقرر لها في الـ 10:15 مساء غدا بتوقيت الكويت، في إطار الجولة السابعة لمباريات المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.



وكان «العنابي» قد خسر لقاء الجولة الخامسة أمام البرتغال 1-3، ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني لمنتخب قطر فيليكس سانشيز الى تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب يضم أفضل لاعبي العالم ونجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو.



وتلعب قطر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات البرتغال وإيرلندا وأذربيجان ولوكسمبورغ وصربيا.



هذا، وأعلن النادي العربي عن تعاقده مع اللاعب الإيراني فرشيد إسماعيلي لاعب استقلال طهران لمدة موسم ليحل محل مواطنه مهرداد محمدي كلاعب آسيوي في قائمة الفريق العرباوي، وذلك بعد تعرض مهرداد للإصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.



إلى ذلك، أسند الاتحاد الآسيوي لكرة اليد إلى دولة قطر استضافة البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري للرجال في نسختها الـ 24 خلال الفترة من 18 إلى 27 يونيو 2022، والمؤهلة لبطولة العالم للأندية أبطال القارات سوبر غلوب 2022، وستكون هذه المرة الخامسة التي تستضيف فيها قطر البطولة بعد أعوام 2012، و2013، و2014، و2015.