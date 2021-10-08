المنامة ـ ناصر محمد



خرج المنتخب البحرين بفوز مهم على نظيره منتخب كوراساو بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة الودية الدولية التي أقيمت مساء الأربعاء، وهي نتيجة مهمة لحساب تحسين التصنيف العالمي للشهر القادم في ظل تقدم المنتخب الضيف على مستوى المركز، وسيخوض منتخبنا لقاءه الثاني مع منتخب نيوزيلندا يوم 12 أكتوبر الجاري.



وقد خرج البحرين من شوط المباراة الأول بصورة سلبية لم يتمكن خلاله من تقديم أي لمحة فنية، بل ترك الفرصة للمنتخب الضيف في تسيد اللعب والسيطرة على الملعب بشكل كامل، لكن الحال تبدل بالشوط الثاني بشكل مثالي من خلال هدية ثمينة قدمها حارس الضيوف زيوس عندما فشل في التصدي لتسديدة محمد جاسم مرهون الأرضية لتهز شباكه «46»، فيما نجح البديل علي مدن في مضاعفة النتيجة بعدما استغل الخطأ الدفاعي وراوغ الحارس ووضع الكرة في الشباك «84»، ولم يتأخر البديل الآخر مهدي عبدالجبار من تأكيد الفوز «الأحمر» بهدف ثالث بعد خطأ نفذه كميل الأسود على رأسه، ووضعها في الشباك «86»، ولم يكتف عبدالجبار بهذا الهدف، بل جاء بالرابع بعد هجمة منظمة سريعة ختمها بالشباك «90+2».