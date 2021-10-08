القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



حذرت وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة والدولية من اهمال قاعدة التباعد الاجتماعي بين الطلاب في باصات المدارس التي ينطلق عملها غدا للقيام برحلتي الذهاب والعودة يوميا وألزمتها بزيادة عدد الباصات لمواجهة الاجراءات الجديدة.



وأكدت الوزارة في كتاب دوري الى جميع المدارس بضرورة اجراء كشف حراري فوري ويوميا على جميع الطلبة قبل الصعود الى الباصات واستبعاد من تزيد درجة حرارته على 38 درجة فورا وابلاغ ولي الامر.



واستحدثت وزارة التربية والتعليم نظام الكشف الحراري اليومي على الطلاب في جميع المراحل التعليمية يوميا وتعيين مشرف خاص بكل مدرسة لذلك.



من جهته، اكد وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي في تقرير عاجل الى مجلس النواب انه تقرر حظر دخول اي طالب تزيد درجة حرارته على 38 درجة من دخول الفصل او الطابور الصباحي ووضعه في غرفة العزل المستحدثة في كل مدرسة وتحليل مسحة فورية للتأكد من اصابته بفيروس كورونا من عدمه لإحالته في حالة الاصابة الى اقرب مستشفى للعزل.



وشددت الوزارة على أن يقوم مسؤول الأمن أو مشرف البوابة بعمل مسح حراري لكل طالب أثناء دخولهم للمدرسة مع الحفاظ على التباعد بين كل طالب وآخر منعا للتزاحم أثناء الدخول وأثناء الفسحة وأثناء الخروج نهاية اليوم.



وأكد د.رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين في تصريحات له على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب.