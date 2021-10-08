القاهرة ـ هالة عمران



نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن رفع نسب الزيادة السنوية المقررة قانونا على مصروفات المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022.



وأكد المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لرفع نسب الزيادة السنوية المقررة قانونا على مصروفات المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، وموضحة أن نسب الزيادة السنوية المقررة قانونا سواء على مصروفات المدارس الخاصة أو الدولية ثابتة كما هي كالعام السابق ولم تشهد أي زيادة خلال العام الدراسي الجديد .2021/2022 وناشدت الوزارة أولياء الأمور الإبلاغ عن أي مدرسة تخالف نسب الزيادة السنوية المقررة وتحصل مبالغ مالية أكثر منها، من خلال التقدم بشكوى إلى إدارة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية أو بالوزارة، أو مكتب خدمة المواطنين التابع للوزارة، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.