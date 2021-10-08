تلقت الفنانة آيتن عامر تحذيرا عاجلا من إدارة مدرسة أطفالها بخطورة مشاهدة الطلاب لحلقات مسلسل كوري مشهور عربيا باسم «لعبة الحبار» وتضمن التحذير تنويها بأن الأطفال يستغلون فترة الاستراحة لتقليد بعض مشاهد المسلسل المليء بالعنف والذي يتضمن عددا غير مسبوق من وقائع القتل.



وقامت آيتن بتعميم التحذير عبر حسابها الرسمي على «الفيسبوك».



وتوقفت التعليقات كلها أمام إهمال بعض أولياء الأمور في مراعاة تحذيرات الفئة العمرية للأعمال الفنية، وأكد أغلبهم أن المسلسل مصنف للعرض للفئة أكبر من 18 عاما، وهناك تحذيرات صدرت أخيرا بأنه لا يصلح حتى للمراهقين.