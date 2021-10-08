كشفت الفنانة زهرة عرفات انها حاليا تستعد لتصوير مشاهدها في المسلسل الاجتماعي الجديد «عاشر صفحة» لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل. والعمل من تأليف علي الدوحان، وإخراج محمد الطوالة، وإنتاج مشعل الذاير، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من أبرزهم خالد العجيرب، حصة النبهان، شهد سليمان، طيف، نور ورندا.



وتجسد زهرة في المسلسل شخصية فتاة، تعاني من مشكلات في طفولتها، وعندما تكبر تهتم بأسرتها، وتضحي بالكثير من أجلهم، لكنهم لا يقدرون ما تفعله، فتقرر أن تتغير وتهتم بنفسها. يذكر أن الفنانة زهرة عرفات توجد حاليا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لعرض مسرحية «قحفية وغترة وعقال»، من بطولة حسن البلام، عبدالعزيز النصار، وخالد المظفر. وانتهت زهرة من تجسيد دورها في الفيلم السينمائي «العثرة»، إخراج وتأليف محمد الفرج، ويشاركها في بطولته جاسم النبهان، والطفلة ليلى الملا، وياسر العماري.