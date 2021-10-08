القاهرة - محمد صلاح



بدأت الفنانة دينا الشربيني خطوتها الأولى نحو المشاركة بدراما المنصات الرقمية، وتعاقدت على بطولة مسلسل بعنوان «آخر دور»، من تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي، والعمل مكون من 12 حلقة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية في الموسم الشتوي المقبل، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي، ويشارك دينا البطولة: أحمد خالد صالح وميمي جمال وجار التعاقد مع بقية نجوم العمل.



ويعد العمل ثاني التجارب الدرامية التي تجمع بين دينا الشربيني وأحمد خالد صالح بعد مسلسل «قصر النيل» الذي عرض بموسم المسلسلات المصرية لرمضان الماضي، وشارك في بطولته ريهام عبدالغفـــور وصبــــري فواز ومحمـــود البزاوي وصلاح عبدالله، تأليف محمد سليمان عبدالمالـــك، إخــراج خالــد مرعي.



وجاء إعلان دينا الشربيني تعاقدها على بطولة مسلسل «آخر دور» بعد أسبوع واحد فقط من إعلان ترشيحها لمشاركة الفنان محمد رمضان بطولة مسلسله لموسم رمضان 2022، والمسلسل من إنتاج شركة «ميديا هب»، وإخراج المخرج محمد ياسين الغائب عن المشاركة منذ تقديم مسلسل «أفراح القبة» عام 2016، كما تشارك بالبطولة دينا الشربيني بعد ثلاث سنوات من البطولة المطلقة.