بيروت - بولين فاضل



لا يجاهر يوسف الخال بأنه النجم التمثيلي الأول في لبنان، وإنما يلتف بذكاء على هذا الاستفسار في كل مرة يطرح عليه فيؤكد أنه يحافظ على مرتبة تمثيلية عالية، لكن للناس تصنيفه مع مناعته الثابتة بأن قوة الفنان في حضوره مثلما هي في غيابه. أما مقولة إنه الأعلى أجراً في لبنان والتي تلاحقه باستمرار ولو أن هذه الأرقام هي سرية في المبدأ، فرده عليها بأن المسألة هي عرض وطلب وثمة مسلسلات يتقاضى عليها أرقاما خيالية مقابل أعمال يتعامل معها على أنها أقرب إلى الخدمات الخيرية.



ويوسف الخال المقل منذ سبع سنوات في الأعمال التمثيلية له نظرته الخاصة إلى الشللية في العلاقات الفنية الاجتماعية، وهو المؤمن بضرورة أن يكون الممثل على مسافة واحدة من الجميع وأن يربطه بكل من يتعاون معه العمل في ذاته لا الصداقات أو النزعة المبالغ فيها إلى التبجيل والتفخيم وصولا إلى التزلف، هكذا نشأ وتربى وتعلم وهو متمسك بقناعاته ومسافته الواحدة من الجميع لأن الحياة قناعات ولا شيء يستاهل التضحية بالكرامة من أجله، كما يقول، ولكن هل صحيح ما يروجه البعض عن نزعة غرورية لديه؟ يسارع إلى الرد: أبدا لست كذلك، اعترف بأن ثقتي بنفسي عالية لكنني بعيد عن الغرور ومن يعرفني في الحياة وعلى صعيد المهنة يوافقني ما أقوله «ما بشوف حالي على حدا وأنا مش أحسن من حدا».



والأكيد أن يوسف ليس من أصحاب النظرية القائلة بأن الممثلين السوريين قد سحبوا البساط من تحت أقدام الممثلين اللبنانيين وبرزوا على حسابهم، فهو مؤمن بأن لبنان يضم خيرة الممثلين وهم حاضرون ويعملون ولو بمستويات مختلفة ومتفاوتة، لكن أحدا لم يقعد الممثل اللبناني في البيت كما يقول.



ويوسف الذي نال أخيرا وزوجته الفنانة نيكول سابا الإقامة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة يفكر في سكن مؤقت فيها أو في مصر من أجل مشاريع فنية، أما التخلي عن الوطن وبيع كل ممتلكاته فيه فليسا أبدا في حساباته. وقبل أربعة أشهر ذاق يوسف قساوة فيروس كورونا ولم ينج من التجربة بالرغم من محاولاته الواعية لتجنبها على امتداد أكثر من سنة ونصف السنة، حيث لازم جدران المنزل خوفا من تداعيات الفيروس الخطرة، والخلاصة من هذه التجربة كيف يختزلها؟ يجيب: «ولدت من جديد وبت أدرك بمئة مرة مضاعفة قيمة الوقت والعائلة، هذه الأزمة «كبرتني» عشرين سنة كوعي ذهني وفكري».