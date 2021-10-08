أكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة (درون) حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار مدينة (أبها) الدولي جنوبي السعودية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» عن التحالف قوله في بيان ان عملية الاعتراض نتج عنها إصابة 4 من العاملين في مطار (أبها) الدولي بجروح طفيفة بالإضافة إلى تهشم زجاج بعض الواجهات بسبب تناثر الشظايا إثر اعتراض الطائرة المفخخة التي استهدفت المطار.



وقال التلفزيون الرسمي السعودي إن حركة الملاحة في المطار عادت إلى طبيعتها بعد توقفها لفترة وجيزة.



وذكر تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان منفصل ان القوات المشتركة للتحالف دمرت موقع للميليشيات الحوثية بمحافظة (الجوف) اليمنية يستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيرة. وأكد تدمير طائرتين مفخختين بالموقع تم تجهيزهما لتنفيذ عمل عدائي وشيك على السعودية.



وقد أدانت الدول الشقيقة والصديقة محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.



واعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان بثته وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» امس «استهداف المطار تصعيدا خطيرا وعملا جبانا، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمنزلة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين».



وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما أدانت مملكة البحرين، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف مطار أبها الدولي بشكل متعمد وممنهج، واصفة إياه بأنه انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية. وأكدت الخارجية البحرينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية «بنا»- موقف المنامة الثابت والداعم بقوة لجهود السعودية، وتأييدها التام لما تتخذه من تدابير وإجراءات للتصدي للهجمات والمحاولات الحوثية العدائية والدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. بدورها، أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف مطار أبها، واعتبرت الخارجية القطرية في بيان استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عملا تخريبيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.



وأكدت الخارجية المصرية في بيان ان مصر حكومة وشعبا تؤكد دعمها ووقوفها بجانب السعودية في مواجهة مواصلة ميليشيات الحوثي هجماتها «الإرهابية الجبانة» التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين الآمنين بالمملكة.



وجددت مصر تأكيدها ومساندتها لما تتخذه الشقيقة السعودية من تدابير وإجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها إزاء هذه الأعمال العدائية المستمرة. كما أدانت الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي السعودية وآخرها استهدافها مطار أبها الدولي بطائرة مفخخة مسيرة. وفي سياق متصل، شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د.يوسف بن أحمد العثيمين وشدد على تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.