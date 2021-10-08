أصدرت سفارة جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية لدى الكويت بيانا صحافيا بمناسبة ذكرى تأسيس حزب العمل الكوري، قالت فيه: إن الشعب الكوري يستقبل بكل فخر واعتزاز في 10 أكتوبر الذكرى الـ 76 لتأسيس حزب العمل الكوري باعتباره حزبا عظيما وقويا كونه هيئة أركان البناء والتنمية. ويعتبر حزب العمل الكوري الحاكم في كوريا الديموقراطية منظما ومرشدا لجميع إنجازات الشعب الكوري.



وأضافت سفارة كوريا الديموقراطية في بيانها الصحافي، انه من المستحيل ان نتصور كوريا اليوم التي تبرز كدولة قوية على الصعيد الدولي بعيدا عن قيادة حزب العمل الكوري الذي يتخذ من خدمة الشعب أسلوبا أساسيا لوجوده. وأشارت إلى ان هناك العديد من الأحزاب السياسية في العالم، لكن من النادر ان نشهد حزبا يحظى بالثقة والدعم المطلق من الشعب مثل حزب العمل الكوري، وذلك لأنه حزب يخدم الشعب.



وبينت أن «القائد كيم جونغ أون الأمين العام لحزب العمل الكوري قدم تعريفا واضحا بأن خدمة الشعب هي أسلوب وجود حزب العمل الكوري». وأضافت: في الفترة الماضية تبنى حزب العمل الكوري فكرة «زوتشيه» مبدأ إرشاديا لنشاطه والتي تقول ان جماهير الشعب هي سيدة الثورة، وأن لديها القدرة على دفع عجلة الثورة والبناء، ومن ثم تجاوز الحزب صعوبات التاريخ ثقة واعتمادا على الشعب، كما قام بجميع النشاطات على أساس مبدأ خدمة الشعب باعتبار خدمة الشعب أسلوبا أساسيا لوجوده.



وتابعت: يمارس الشعب حقوقه الأساسية بصفته سيدا في جميع أمور الدولة ومجالات الحياة الاجتماعية، كما يتم تطبيق سياسة احترام الشعب وسياسة الحرص على الشعب حيث تكون مطالب ومصالح الشعب ذات أولوية قصوى ومطلقة.



واعتبرت أن «عظمة تاريخ حزب العمل الكوري في أنه لم ينس أبدا مسؤوليته عن مصير الشعب خلال مسيرته لقيادة الثورة الكورية، كما انه لم يفقد ولو للحظة قلوب الشعب، فتم تنفيذ السياسات الشعبية مثل التعليم المجاني والعلاج الطبي المجاني باستمرار رغم الصعوبات التي لا توصف خلال فترة المسيرة الصعبة في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي».