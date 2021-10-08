أعلن زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر امس، أنه تم التوصل في الكونغرس إلى اتفاق لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.



وقال من قاعة مجلس الشيوخ «لدي نبأ سار، توصلنا إلى اتفاق لرفع سقف الدين حتى مطلع ديسمبر، ولدينا أمل بأنه بإمكاننا إنجاز ذلك في أقرب وقت».



واتفاق رفع سقف ديون الولايات المتحدة الذي تم التوصل إليه بعد أيام من المفاوضات مع الجمهوريين، سيسمح لأكبر اقتصاد في العالم تجنب التخلف عن السداد في 18 أكتوبر، الموعد الذي قدرت وزارة الخزانة الأميركية أن السيولة ستنفد.



ويعني الاتفاق أنه سيتم رفع قدرة الحكومة الفيدرالية على الاستدانة.



وحدد المبلغ الأقصى للديون الأميركية الذي يديره الكونغرس، بما يزيد قليلا عن 28 تريليون دولار.



ورفعت الولايات المتحدة سقف الاستدانة عدة مرات سابقا لتمويل الانفاق العام. لكن الجمهوريين صاروا منذ حقبة رئاسة باراك أوباما يستعملون الإجراء في الكونغرس ورقة ضغط سياسية.