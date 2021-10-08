الرياض ـ واس: دشّن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان امس الاول (تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين) عبر الهواتف الذكية للتسهيل على الحجاج والمعتمرين، حيث تم تنفيذه عبر الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر.وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس» في بيان ان ذلك جاء: «في ظل التوجيهات السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للتسهيل على الحجاج والمعتمرين».وأوضحت ان «التطبيق سيمكن طالبي تأشيرات الحج والعمرة في الدول التي سيتم تشغيل التطبيق فيها من تسجيل الخصائص من اماكن تواجدهم عبر الهواتف الذكية» ولن يضطروا إلى مراجعة مراكز إصدار التأشيرات وبموجبها سيتم إصدار تأشيراتهم إلكترونيا».ولفتت إلى ان «المملكة اول دولة تستخدم تسجيل السمات الحيوية لراغبي التأشيرات عبر الهواتف الذكية».