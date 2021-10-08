أسامة أبوالسعود



أصدر وكيل وزارة الأقاف والشؤون الإسلامية م.فريد عمادي 10 قرارات تشمل تدوير عدد من مديري الإدارات والوظائف الإشرافية بالوزارة. وجاء في القرارات التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها: نقل طراد نهار خلف العنزي من العمل بوظيفة مدير إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية إلى العمل بوظيفة مدير مكتب خدمة المواطن بمستوى إدارة، ونقل علي عبدالله شداد شامان من العمل بوظيفة مدير مركز نظم المعلومات بمستوى إدارة إلى العمل بوظيفة مدير إدارة المسجد الكبير، ونقل خالد عيسى خالد العمر من العمل بوظيفة مدير إدارة العلاقات الخارجية إلى العمل بوظيفة مدير إدارة الثقافة الإسلامية.



وشملت القرارات أيضا نقل رومي مطر بخيت الرومي من العمل بوظيفة مدير إدارة المسجد الكبير إلى مدير إدارة العلاقات الخارجية، ونقل إبراهيم أحمد عيسى العبيدلي من وظيفة مدير إدارة الإعلام إلى مدير إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية، وعبدالله عبدالقادر الكمالي من العمل بوظيفة مراقب السراج المنير بإدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي العاصمة وحولي إلى العمل بوظيفة مراقب السراج المنير بإدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي الفروانية والجهراء، ونقل فهد سعد حمود المطيري من العمل بوظيفة رئيس قسم التراخيص والشكاوى بإدارة شؤون الحج والعمرة إلى رئيس قسم الخدمات الإدارية بإدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية. وتابعت القرارات: نقل محمد فهد صلبي شتيوي من العمل بوظيفة رئيس قسم الخدمات الإدارية بإدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية إلى رئيس قسم التراخيص والشكاوى بإدارة شؤون الحج والعمرة، ونقل أحمد عبدالله راجح العتيبي من العمل بوظيفة مدير مكتب خدمة المواطن بمستوى إدارة إلى العمل بوظيفة مدير إدارة الإعلام، ويوسف عيد ندى الرشيدي من العمل بوظيفة رئيس قسم المناقصات بإدارة الشؤون المالية إلى العمل رئيس قسم الرعاية بإدارة الإسناد.