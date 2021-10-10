قام مركز التعليم المستمر في كلية الكويت التقنية بتوقيع مذكرة تفاهم بين الكلية وشركة اقنشن الكويت (Ignition) يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، وذلك لتوعية طلبة الكلية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام عن استكشاف الفضاء وإمكانية العمل في مجال الفضاء والابتكار.



وتهدف هذه الاتفاقية، عن طريق التعاون في البحث العلمي وتقديم البرامج التدريبية والتنموية، الى نشر الوعي عن أهمية استكشاف الفضاء من خلال الفعاليات وورش العمل والندوات، وتطوير برامج ودورات مهنية وتوفير فرص التدريب الميداني لطلبة كلية الكويت التقنية في اقنشن.

وقالت رئيسة مركز التعليم المستمر في الكلية - نوره العصيمي: «نحن سعداء جدا بالشراكة مع شركة اقنشن انطلاقا من مسؤوليتنا لتوعية المجتمع عن أهمية البحث العلمي المتنوع واستكشاف الفضاء وهو موضوع مهم وناشئ في قطاع التدريب والتطوير في العالم العربي ويسرنا ان نساهم بدعم الكويت الحبيبة أن يكون لها دور فعال وناشط في هذا المجال».



من جهته، قال أحد مؤسسي شركة اقنشن م.حسين أسد: «‏‏قبل سنتين ‏عندما أسسنا الشركة أنا وم.بدر المولة وم.أمل الخليفي وأ.عبدالله حسين، أردنا أن نركز على أهمية جعل الفضاء للجميع.

‏قبل سنتين كانت فكرة واليوم أصبحت حقيقة. ‏متحمسين كثيرا بتوقيعنا لمذكرة التفاهم مع كلية الكويت التقنية لأننا مؤمنون بقدرة الشباب على صنع الفارق في قطاع استكشاف الفضاء وصناعة جيل من الباحثين، المستكشفين الفنانين والمبدعين غير مقيدين بالحدود العلمية والاستكشافية».