أسامة أبوالسعود



طالب رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي وزير التربية د.علي المضف بسرعة اتخاذ القرار اللازم وحسم ملف تعيين الوظائف القيادية والإشرافية في الوزارة، مؤكدا ان معظمها ما يزال بالإنابة وخاصة مديري المناطق التعليمية في مخالفة واضحة لقرارات ديوان الخدمة المدنية منذ سنوات.



وقال العازمي في تصريح صحافي انه ومع الاسف انطلق العام الدراسي ولم تعالج الكثير من المشاكل التي تعاني منها الوزارة، ولم يتم حسم الملفات العالقة وخاصة الوظائف الاشرافية وفشل بعض القيادات في الادارات التعليمية.



وأوضح العازمي ان النقابة قامت بدورها خلال الفترة الماضية وكشفت بعض القصور والتجاوزات في المناطق التعليمية لكن الواضح ان بعض قياديي الوزارة لا يريدون ان يعالجوا الاخطاء او إنهاء التجاوزات.



وختم العازمي تصريحاته بمطالبة وزير التربية بالقيام بزيارات مفاجئة للمناطق التعليمية والمدارس ليرى بعينيه الوضع على الطبيعة.