استأنفت الكلية الأسترالية في الكويت الدراسة حضوريا يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021، وذلك بعد غياب طويل بسبب الجائحة.

إذ اتخذت الكلية العديد من الخطوات والإجراءات الصحية اللازمة استعدادا لعودة طلابها وحرصا منها على سلامتهم، وعملت الكلية بكل جهد لإعطاء الطلبة فرصة الحصول على تجربة تعليمية متكاملة بالرغم من الإجراءات الوقائية العديدة.



ومن ضمن خطة العودة لدى الكلية تم إدراج برنامج التعليم المدمج لطلبة كلية الهندسة وكلية إدارة الأعمال، حيث سيتم فيه تقسيم الطلاب إلى مجموعتين وسيكون الحضور بالتناوب بين المجموعتين.

وعليه سيتسنى لكل مجموعة الحضور الفعلي للحرم الجامعي لمدة أسبوع، وفي الأسبوع الذي يليه يكون حضور المجموعة من خلال نظام التعليم عن بعد، وذلك وفقا لجدول زمني تم تحديده من قبل الكلية.

أما بالنسبة لكلية الطيران فسيشمل البرنامج الدراسي التعليم عن بعد للفصول النظرية، وسيحضر الطلاب إلى الحرم للفصول العملية. أما برنامج اللغة الإنجليزية فسيتابع الطلاب دروسهم داخل حرم الكلية بشكل يومي.



ويواصل قسم الصحة والسلامة لدى الكلية جهوده لضمان الالتزام بالبروتوكولات الصحية لحماية صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الكلية، بالإضافة إلى ذلك طرح القسم العديد من الإجراءات لتعزيز سلامة الجميع.

ومن هذه الإجراءات تم استخدام نظام البطاقة الإلكترونية وهي مرتبطة برمز الـ QR، حيث يتوجب على الطلاب إبراز الرمز للسماح لهم بدخول الحرم، ويجب عليهم أيضا المرور أمام كاميرا حرارية لقياس درجة حرارة الجسم وإعطاء إشارة إذا ما كانت حرارة المار عالية أو في حال عدم ارتداءه للكمام.



أما أثناء تواجدهم داخل الحرم، فقامت الكلية بوضع لافتات إرشادية وتوعوية تحث على التباعد، وزيادة كمية المعقمات، وتم تطبيق نظام التباعد الاجتماعي بين مقاعد الفصول الدراسية، ووضعت لافتات داخل الفصول الدراسية بالتعليمات الوقائية لهيئة التدريس.

وختاما، تم إغلاق الأماكن المخصصة للأكل داخل مباني الكلية، بينما أبقيت الأماكن الخارجية متوافرة للطلاب مع حفظ وتطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي.