حقق منتخب إيطاليا فوزا مستحقا على بلجيكا 2-1، في المباراة التي جمعتهما امس في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة دوري الأمم الأوروبية، على ملعب «سان سيرو»، حيث تفوق منتخب إيطاليا هجوميا على بلجيكا، حيث أحكم سيطرته على مجريات أحداث المباراة، وسط ظهور نسبي للشياطين الحمر.

وأنقذ تيبو كورتوا مرمى بلجيكا من هدف مؤكد، بعد تصد رائع لصاروخية من بيراردي نجم إيطاليا في الدقيقة 18، كما واصل «الآزوري» من ضغطه على بلجيكا، حيث مرر كييزا كرة نموذجية إلي النجم راسبادوري، الذي سددها لكن تصطدم بقدم مدافع الأخير بالدقيقة 21.



وبدأ المنتخب البلجيكي يبادل الايطاليين الجانب الهجومي، حيث أهدر فرصة التقدم بتسديدة تصطدم بقائم دوناروما في الدقيقة 25، فيما كثفت إيطاليا من هجومها مع بداية الشوط الثاني، حتى تمكن نيكولا باريلا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 47، وفي الدقيقة 60، كاد باتشوايي يحرز هدف التعادل لصالح بلجيكا، لكن تنقذ العارضة منتخب إيطاليا مجددا، وفي الدقيقة 65، حصل كييزا على ركلة جزاء مستحقة بعد عرقلة واضحة داخل منطقة الجزاء، سددها بيراردي بنجاح محرزا الهدف الثاني، وفي الدقيقة 86، سجل شارل دي كيتيلياري هدف الشرف لبلجيكا.



وبهذه النتيجة، حصلت إيطاليا على برونزية بطولة دوري الأمم الأوروبية، ومن خلفها بلجيكا في المركز الرابع، وفي وقت متأخر من امس أقيم النهائي بين إسبانيا وفرنسا، لتحديد بطل المسابقة الأوروبية في نسختها الثانية لخلافة البرتغال بطلة النسخة الأولى.