بدأ الروسي دانييل مدفيديف مشواره في دورة إنديان ويلز الأميركية للتنس، سابعة دورات الألف نقطة للماسترز لهذا الموسم، بقوة بفوزه السبت على الأميركي ماكينزي ماكدونالد 6-4 و6-2.

وكان الروسي المصنف ثانيا عالميا والأول في هذه الدورة، يخوض أول مشاركة له في دورات رابطة المحترفين (أي تي بي) منذ تتويجه بطلا لبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية في 13 سبتمبر.



ويلتقي مدفيديف، الفائز حتى الآن بأربعة ألقاب في دورات الألف نقطة للماسترز من أصل 5 مباريات نهائية، في الدور الثالث الصربي فيليب كرايينوفينتش الذي تغلب بدوره على الأميركي الآخر ماركوس جيرون 7-6 (7-2) و7-5.



وعلى غرار مدفيديف، لم يواجه الروسي الآخر أندري روبليف المصنف رابعا صعوبة في التأهل الى الدور الثالث بفوزه على الإسباني كارلوس نابيرنر 6-3 و6-4.



كما تأهل الى الدور ذاته النرويجي كاسبر رود السادس بفوزه على الإسباني روبرتو كارباييس 6-1 و6-2.



وفي منافسات السيدات، احتاجت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة أولى في هذه الدورة الى ساعة و20 دقيقة لكي تخرج منتصرة من اختبارها الأول والتأهل الى الدور الثالث بالفوز على الپولندية ماغدالينا فريخ 7-5 و6-2.

وكانت الإسبانية غاربينيي موغوروسا المصنفة خامسة أبرز ضحايا الدور الثاني بخسارتها أمام الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 3-6 و6-1 و3-6.



وتأهلت الى الدور الثالث التونسية أنس جابر المصنفة 12 بفوزها على اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا 6-2 و6-7 (5-7) و6-3.