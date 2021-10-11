أحرز فريق ماغديبورغ الألماني لقب النسخة الـ 14 لبطولة العالم لأندية كرة اليد (سوبر غلوب) بعد فوزه في المباراة النهائية على برشلونة بنتيجة 33-28 مختتما البطولة التي استضافتها مدينة جدة السعودية.



وتوج وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز الفيصل أفراد الفريق الفائز بكأس وميداليات البطولة التي شاركت فيها 10 أندية تمثل قارات العالم وتولت تنظيمها وزارة الرياضة السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة اليد كإحدى مبادرات برنامج جودة الحياة.



وفي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع تمكن فريق ألبورغ الدنماركي من الفوز على بينيروس البرازيلي 34 - 29، كما شهد اليوم الأخير من البطولة إقامة عدد من المباريات لتحديد المراكز من الخامس حتى العاشر، حيث نال المركز الخامس الزمالك المصري، وجاء سادسا الدحيل القطري، تلاه النور السعودي سابعا، وسيدني الأسترالي ثامنا، فيما حل في المركز التاسع فريق الوحدة السعودي متقدما على فريق كال هيت فرانسيسكو الأميركي الذي حل بالمركز العاشر والأخير.