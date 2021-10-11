ذكرت شبكة سكاي الإيطالية أمس، أن الدولي البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط بشكتاش التركي لكرة القدم المعار من برشلونة الإسباني مازال يفكر في الانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأضافت الشبكة - على موقعها الإلكتروني - أن بيانيتش معار من برشلونة حتى نهاية الموسم إلى بشكتاش، بعدما فشل في العودة إلى يوفنتوس الصيف الماضي بعد موسم واحد فقط مع «البلوغرانا».

وشوهد اللاعب في الأيام الأخيرة بمدينة تورينو وفي مقر تدريبات يوفنتوس، واستقبله العديد من زملائه السابقين، ما جعل شبكة «سكاي» الإيطالية تؤكد أن هذه العلاقة تبشر بعودة محتملة للبوسني.

وشددت الشبكة الإيطالية على أن بيانيتش مازال يبحث عن إمكانية عودته إلى يوفنتوس، خاصة مع عودة مدربه المفضل ماسيمليانو أليغري، الذي راهن بقوة على عودته، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب المطالب المالية.