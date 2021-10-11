القاهرة - محمد صلاح



بعد خلافات طويلة بين أصالة وأنغام يتحدث البعض في الكواليس عن اقتراب الصلح بينهما، خاصة بعد أن كشف الإعلامي نيشان عن أن أصالة ترحب بعودة المياه إلى مجاريها مع أنغام، وأنه يتمنى إجراء حوار تلفزيوني يجمعهما مع بعضهما لوضع نهاية للخلاف بينهما.



وأضاف نيشان خلال لقائه بقناة «mbc مصر»: «جمعت أصالة وأنغام في حوار سابق وكانتا مرحبتين جدا بالحوار عندما عرضته عليهما، وأدرك تماما بالمواجع بينهما، ولكن عندما تواصلت مع أصالة بخصوص إنهاء الخلاف بينها وبين أنغام وجدت أنها تقبل بعودة المياه الطيبة لمجاريها».



وكان الخلاف بين النجمتين قد وقع بعد إعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وهو ما لم تتقبله أصالة بسهولة لارتباطها في ذلك الوقت بعلاقة مع ياسمين عيسى زوجة الموزع أحمد إبراهيم الأولى لكونها ابنة شقيق المخرج طارق العريان زوج أصالة السابق.