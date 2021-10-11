كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن أن حياتها تغيرت للأسوأ وتعرضت لأحداث غير منطقية بعد عرضها لحلقة الفتيات الخمس الواقعات تحت تأثير السحر حسب تعبيرها، وقالت في بث مباشر عبر صفحتها على «فيسبوك»: «أنا حياتي بايظة تماما، أولادي كويسين وجوزي كويس، لكن حياتي مش ماشية في سياقها العادي وبيحصل حاجات كتير قوي مش ماشية مع الواقع»، لافتة الى أن عرضها لهذه الحلقة كان جرأة منها، وأنها سمعت بوجود آثار تحت منزل هذه الأسرة وأن الجن المكلف بحراسة هذه الآثار هو الذي يحاول أذى هؤلاء الفتيات.



وتابعت ريهام: «أنا مؤمنة إن كل شوية بيتعمل لي سحر بوقف الحال ووقف الشغل والطلاق، وهناك من أخبروني بأن هناك سحر معمول لي وأنه يتم تجديده عند فكه، وأن من يعملون هذه الأسحار ناس كتير قوي وأسبابهم مختلفة». وواصلت: «أنا تعبت من موضوع السحر ده وبيحصل حاجات مش طبيعية وبيحصل حاجات لا تتوافق مع قدراتك»، وكشفت عن أنها حين تهم بقراءة سورة البقرة لا تقرؤها، وأيضا حين تهم بذكر أذكار الصباح والمساء على السبحة لا تستطيع.