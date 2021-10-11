القاهرة - خلود أبوالمجد



كشف الملحن والموزع العراقي طيف عادل عن تعاونه مع المطربة البحرينية حلا الترك في أغنية جديدة بعنوان «مجنونة»، التي من المقرر طرحها عبر «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال عادل: الأغنية من ألحان ميثم علاء الدين، وإنتاج شركة «بلاتينيوم ريكوردز»، وتحمل الطابع الغربي السريع، مشيرا إلى أنه يجهز أيضا لأغنية مع المطربة العراقية أصيل هميم بعنوان «محتاجك»، من كلمات قصي عيسى، وألحان مصطفى الربيعي، وهي من نوعية الأغاني الرومانسية، بحسب كلامه.



كما يضع طيف اللمسات الأخيرة مع المطرب العراقي تيسير السفير على أغنية جديدة تحمل اسم «تريد أموت»، كلمات رامي العبودي، وألحان ميثم علاء الدين، ومن خلالها يقدم طابع الإيقاع العراقي، وتطرح في الأسواق قريبا.