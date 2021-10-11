دمشق - هدى العبود



كشفت الفنانة السورية غادة بشور لـ «الأنباء» نها أخذت احتياطاتها وافتتحت مركزا للتجميل في مدينة اللاذقية ويعتبر مشروعها التجاري لغدر الزمن، وأضافت بشور «الفن لا يطعم خبزا ولا يمكن الاعتماد عليه لأكل لقمة العيش عندما يبلغ الفنان مرحلة متأخرة من العمر»، وبالتالي فإن هذا المشروع يؤمن لي حياة كريمة نوعا ما ومن خلالكم أدعو كافة الفنانين الى ان يفكروا مليا ويكون لهم مشروعهم التجاري الخاص لأن الزمن لا يرحم، والفن لا يطعم خبزا.



وردا على سؤال، لماذا اختارت بشور ان يكون استثمارها في مدينة اللاذقية، قالت: حقيقة أنا ابنة هذا الساحل الجميل، هنا ولدت وهنا تربيت إذ أنا متواجدة بشكل دائم في مدينة اللاذقية.



وعن جديدها، قالت: جديدي بقعة ضوء وهو مسلسل سوري اجتماعي مؤلف من قصص منفصلة في حلقات درامية وكوميدية متنوعة للحياة العامة، حاول تسليط الضوء على المشكلات الاجتماعية والسياسية في سورية بشكل ناقد.



وأعتبر هذا العمل واحدا من أنجح الأعمال السورية، وشارك فيه عدد كبير من الممثلين السوريين وينتظره المشاهدون بفارغ الصبر خاصة خلال شهر رمضان شهر الخير والبركة، لأن بقعة ضوء تدخل البسمة والراحة للمشاهد وسنبدأ التصوير قريبا وأيضا لدي حارة القبة التي شاركت في جزئه الاول وحاليا الثاني وصورت مشاهده بحارات دمشق العتيقة لأنه يمثل حياة البيئة الشامية القاسية في تلك الفترة الزمنية من تاريخ سورية مع تواجد العثمانيين بزمن السفر. وتخوض أحداثه في عمق ما كان يجري من قصص وأحداث مهمة في تلك البيئة الشامية التي ينتظرها العرب والسوريون، ويعتبر مسلسل «حارة القبة» العمل الثاني للمخرجة شربتجي بعد مسلسل «أسعد الوراق» الشهير الذي عرض عام 2010.