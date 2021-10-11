وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير التربية د.علي المضف، قال في مقدمته: تولي الكويت رعايتها للأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما في الخدمات التعليمية، منذ خمسينات القرن الماضي، وتجلى ذلك من خلال إنشاء إدارة مدارس التربية الخاصة في منطقة حولي.



ومنذ مدارس التربية الخاصة لم نشهد تطويرا جذريا لمبانيها، بل قامت الوزارة بنقل بعض مدارس الإدارة إلى مواقع أخرى مثل مدرسة الرجاء للبنات التي تم نقلها الى إحدى مدارس منطقة حولي الشاغرة، وهذا الموقع لا يتناسب كونه يطل على شارع ضيق، مسببا ازدحاما شديدا، كما ان المدرسة لا توجد بها مواقف للمعلمات ولا لمركبات أولياء الأمور.



وطالب الشاهين بإفادته وتزويده بالآتي:



1 ـ لماذا لم تقم وزارة التربية بتطوير مدارس «التربية الخاصة» لاستيعاب ذوي الإعاقة؟



2 ـ ما خطط الوزارة الإنشائية بشأن مدارس «التربية الخاصة» الحالية والجديدة؟