ماضي الهاجري ـ سلطان العبدان



تجري الكتل السياسية ترتيبات ومشاورات للاتفاق على ذل اللجان البرلمانية المقرر تحديد عضويتها مع بداية دور الانعقاد 26 الجاري. مصدر نيابي قال لـ «الأنباء»، ان التيارات بدأت بالتباحث حول تشكيل اللجان لجهة الإفصاح عن رغبة كل كتلة في تمثيلها بلجان محددة.

مضيفا ان اللجنة المالية نالت الاهتمام الأكبر من البحث والنقاش ثم «التشريعية» و«الميزانيات» تليها «التعليمية».

وأشار المصدر إلى ان الكتل اتفقت على التنسيق لتبادل الأصوات بينها لانتخاب الأعضاء في اللجان أو «تزكية» المتفق عليهم، استنادا لأجندة كل كتلة.