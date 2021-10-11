ما إجراءات هيئة تنظيم الاتصالات حول المقاطع المخلة بالآداب العامة.. وما جهودها في توعية المجتمع وما وسائل تقديم الشكاوى؟



وجه النائب د.صالح المطيري سؤالا الى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس جاء كالتالي:



ورد في نص المادة رقم (3) فقرة (و) من القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات «وضع لائحة بضوابط وشروط منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات أو الإنترنت واستخدام الترددات الراديوية وإنشاء وتشغيل بنية اتصالات دولية وبنية نفاذ دولية والشروط المتعلقة بالخدمة الشمولية وشمولية النفاذ للتأكد من وصول الخدمات لجميع مناطق الكويت، على أن تتسم هذه الضوابط والشروط بالشفافية والعلنية والمساواة بما لا يتعارض مع القوانين المرعية والآداب العامة».



والمادة رقم (70) فقرة (ب) «كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبرا مختلقا بقصد إثارة الفرغ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».



وفقرة (و) «كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة».



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- عدد الشكاوى المقدمة للهيئة بخصوص الإعلانات والمقاطع والتطبيقات المنافية للآداب العامة في وسائل التواصل الاجتماعي.



2- ما الإجراءات المنوطة بالهيئة في منع هذه الإعلانات والمقاطع والتطبيقات والإجراءات المتخذة في حال نشر تلك الإعلانات والمقاطع والتطبيقات؟



3- عدد الإحالات للتحقيق والإجراءات التأديبية والإحالات للجهات القضائية، مع تزويدي بالمستندات كافة بشكل تفصيلي.



4- ما جهود الهيئة في توعية المجتمع ضد هذه الإعلانات والمقاطع والتطبيقات المنافية للآداب والمخالفة للقانون؟



5- ما وسائل تقديم الشكاوى في الهيئة من قبل المستفيدين بخصوص الإعلانات والمقاطع والتطبيقات المنافية للآداب؟