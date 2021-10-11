ما الأسس والمعايير التي بموجبها كُلِّف شاغلو الوظائف الإشرافية بمناصبهم الجديدة؟

هل تم إصدار كتب تكاليف أو قرارات تخالف تعاميم واجراءات ديوان الخدمة المدنية؟



وجه النائب ثامر السويط 8 أسئلة إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، قال في مقدمة السؤال الأول منها: لوحظ في الآونة الأخيرة تذمر موظفي وزارة المواصلات من أن وكيل الوزارة بعد حصوله على كامل التفويضات من قبل الوزير أحال الكثير من الموظفين إلى التحقيق.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



٭ كشف بموظفي الوزارة المحالين إلى التحقيق خلال الأعوام 2020/2021 وما انتهت إليه تلك التحقيقات كل على حدة مع تحديد المخالفة والعقوبة المطبقة.



وقال في مقدمة السؤال الثاني إن وكيل وزارة الأشغال العامة صرح في مطلع عام 2020 بأخذ موافقة مجلس الوزراء للمضي قدما بإجراءات التعاقد لمشروع المركز الوطني لأنظمة مرور السفن والبحث والإنقاذ وتطوير الدلائل الملاحية وستباشر الأعمال في غضون الأيام المقبلة.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ يرجى موافاتي بالموقف التنفيذي للمشروع.



2 ـ هل باشرتم الأعمال بحسب تصريح وكيل الوزارة خاصة وقد اقترب عام 2021 على الانتهاء؟ مع موافاتي بتاريخ توقيع العقد الخاص بالمناقصة.



وقال في مقدمة السؤال الثالث إن وكيل وزارة المواصلات صرح في عام 2018 عن توقيع عقد استشاري لمشروع شبكة الألياف الضوئية للمرحلة الثالثة والتي ستغطي جميع مناطق الكويت، وأفادت بأن المناقصة ستطرح خلال عام 2021.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ الموقف التنفيذي للعقد الاستشاري.



2 ـ هل انتهيتم من الأعمال بحسب تصريح وكيل الوزارة؟ مع موافاتي بموعد طرح المناقصة وقد شارف عام 2021 على الانتهاء.



وقال في مقدمة السؤال الرابع إنه في إطار دور مجلس الأمة في متابعة مشاريع التنمية في الجهات والمؤسسات الحكومية كافة، لاسيما بالجهات التابعة لكم.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



٭ المشاريع التي تندرج ضمن خطة التنمية والموقف التعاقدي والتنفيذي لكل منها اعتبارا من عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وفي حال تأخر الإجراءات التعاقدية لأي منها خلال السنة المالية التي أقرت لها ميزانية، يرجى موافاتي بأسباب تأخر إجراء التعاقد.



أما في مقدمة السؤال الخامس فقد قال: نمى إلى علمي بأن وزارة المواصلات استعانت بفرق من خارج الوزارة للعمل بمهام وحدات تنظيمية قائمة وفقا للهيكل التنظيمي المعمول به.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ القرارات الإدارية التي شكلت فيها فرق من خارج الإدارة.



2 ـ اختصاصات أعضاء فريق العمل.



3 ـ المؤهلات العلمية لأعضاء الفرق.



4 ـ صورة ضوئية من محاضر الاجتماعات لتلك الفرق معتمدة من اللجنة الفنية في الوزارة.



5 ـ التكلفة المالية لهذه الفرق والمكافآت المالية التي منحت لهم.



وقال في مقدمة السؤال السادس: نمى إلى علمي أن أحد قياديي وزارة المواصلات قدم استقالة مسببة.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية من الاستقالة وتاريخ تقديمها.



2 ـ ما أسباب الاستقالة، وهل أجري تحقيق حولها، وفي حال تم إجراء تحقيق ما نتائجه؟



3 ـ هل قبلت الاستقالة؟



وفي مقدمة السؤال السابع، قال السويط: إن وزارة المواصلات طبقت الهيكل التنظيمي الجديد في شهر 7 من عام 2021 علما أن قرار الهيكل التنظيمي صدر في عام 2018.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية من الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المواصلات وأسباب تأخير الوزارة في تسكين ذلك الهيكل منذ عام 2018 من تاريخه.



2 ـ ملاحظات الجهات الرقابية ومنها ديوان المحاسبة بشأن الهيكل التنظيمي والمخالفات المالية التي ترتبت على إصدار الهيكل الجديد.



3 ـ صورة ضوئية من خطة الوزارة بشأن تسكين الهيكل التنظيمي والآلية المتبعة لتطبيقها ونسبة إنجاز تلك الخطة اعتبارا من تاريخ إصدار الهيكل 2018.



أما في مقدمة السؤال الثامن فقال: نمى إلى علمي استياء بعض موظفي وزارة المواصلات من شاغلي الوظائف الإشرافية الذين ألغيت وحداتهم التنظيمية بإصدار الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة وذلك من خلال إصدار تكاليف بمهام وحدات أخرى.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ الأسس والمعايير التي بموجبها كلف شاغلو الوظائف الإشرافية بمناصبهم الجديدة.



2 مدى قانونية كتب التكاليف.



3 ـ هل تم اصدار كتب تكاليف أو قرارات تخالف تعاميم واجراءات ديوان الخدمة المدنية؟



4 ـ صور ضوئية من كافة التكاليف الصادرة بهذا الشأن، وما موقف من صدرت به تلك التكاليف من حيث تقاضي بدل الإشراف، وهل سيستحقون ذلك البدل من عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وفي حال عدم احقيتهم بهذا البدل وفقا لقانون ديوان الخدمة المدنية ما موقف الوزارة من ذلك، فهل سيحاسبون أم سيحاسب المتسبب في ذلك الخلل الإداري؟