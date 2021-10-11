ليلى الشافعي



كرّمت الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن وعلومه «حفاظ» طلابها الفائزين في مسابقة «المتقن الصغير» للقرآن الكريم ضمن مشروع المجاز الصغير، وذلك خلال حفل أقامته الجمعية بهذه المناسبة يوم 5 أكتوبر بحضور نائب المدير العام الشيخ أحمد الفارسي والمشرف على مشروع المجاز الصغير الشيخ أحمد النفيس وعدد من الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة.



وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام للجمعية أحمد الفارسي إن مسابقة المتقن الصغير أقيمت تحت شعار «الاتقان طريق الاكرام» وهي مسابقة نوعية، تعنى بالتلاوة المتقنة لما تم أخذه من منهج القرآن الكريم في حلقات المجاز الصغير، حيث يقوم الطلبة الراغبون بالمشاركة بتسجيل فيديو صوت وصورة للأولاد وصوت فقط للبنات لا يتعدى 3 دقائق، يتضمن قراءة نصف صفحة تقريبا من آخر جزء درسوه، مع شرح نظري لحكم من أحكام التجويد.



وبين الفارسي أن إجمالي عدد المشاركين في المسابقة بلغ 102 طالب وطالبة، فاز منهم 24 مشاركا 12 من الطلبة و12 من الطالبات، مشيرا إلى أن معايير المسابقة تمثلت في سلامة اللغة العربية وإتقان أحكام التجويد وحسن الأداء، والجمعية أقامت هذه المسابقة بهدف تحقيق رسالة الجمعية في الخدمة النوعية للقرآن الكريم وإبداع أفكار جديدة في مسابقات القرآن من خلال شد الانتباه إلى أهمية اتقان التلاوة بالتركيز على مخارج الحروف وأحكام التجويد لأهميتها، بالإضافة إلى إظهار المتميزين من طلاب مشروع المجاز الصغير.