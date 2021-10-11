قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنه يعتقد أن منتخب بلاده يواصل التطور منذ تتويجه بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا)، وأبدى امتنانه لزميله حارس المرمى إميليانو مارتينيز لمساعدة الفريق في الفوز على منتخب أوروجواي.

وتغلب المنتخب الأرجنتيني على منتخب أوروجواي 3 / صفر مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينيتش) ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وسجل ميسي الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني في شباك أوروجواي ثم أضاف رودريجو دي بول ولاوتارو مارتينيز الهدفين الثاني والثالث للفريق، ليرتفع رصيد الأرجنتين إلى 22 نقطة في المركز الثاني بالتصفيات بفارق ست نقاط خلف البرازيل.

وحافظ المنتخب الأرجنتيني، الذي يدربه ليونيل سكالوني، بذلك على سجله خاليا من الهزائم في 24 مباراة متتالية في كل البطولات، وكان قد توج بلقب كوبا أمريكا بالفوز على نظيره البرازيلي 1 / صفر في المباراة النهائية في تموز/يوليو الماضي كما حافظ على سجله خاليا من الهزائم طوال المباريات العشر التي خاضها حتى الآن في التصفيات.

وتألق مارتينيز بشكل كبير في حراسة مرمى المنتخب الأرجنتيني في مواجهة أوروجواي، حيث تصدى لست كرات خطيرة منها اثنتان من النجم لويس سواريز.

وإلى جانب الإشادة بتطور المنتخب بشكل عام، أثنى ميسي بشكل خاص على مارتينيز الذي ساعد الفريق في العودة لطريق الانتصارات بعد أن تعادل المنتخب الأرجنتيني سلبيا مع باراجواي يوم الخميس الماضي.

وقال ميسي :"هو عنصر أساسي بالنسبة لنا. فهو يقدم الرد المناسب عندما نتعرض لضغط. فعل هذا مجددا في هذه المباراة. نعرف أن لدينا واحد من أفضل حراس المرمى في العالم ونستفيد من ذلك بأقصى قدر ممكن ."

وأضاف ميسي :"منتخب أوروجواي كان لديه فرص تهديفية واضحة، حتى عندما كانت السيطرة لصالحنا. فهو فريق من هذه النوعية، يمكنه صناعة الفرص الخطيرة من لا شيء."