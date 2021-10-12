بمناسبة الشهر العالمي لمكافحة مرض سرطان الثدي والوقاية منه، نظمت شركة الكويت للتأمين بالتعاون مع مستشفى هادي حملة توعوية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتي أطلقتها تحت شعار «الفحص المبكر ينقذ حياة»، حرصا منها على نشر الوعي تجاه الكشف الدوري بهدف مكافحته والوقاية منه.



وقالت مديرة التواصل لشركة الكويت للتأمين، فجر الصايغ: إن هذه الحملة تأتى ضمن المبادرة العالمية وانطلاقا من مسؤولية الشركة الاجتماعية الهادفة إلى زيادة الوعي تجاه مخاطر مرض سرطان الثدي الذي يعتبر أكثر السرطانات شيوعا بين النساء، ويشكل تهديدا حقيقيا لصحة المرأة، كما يتطلب كشفا دوريا للحد من مخاطر الإصابة به.



وأوضحت الصايغ أن الحملة تشمل كما كل عام رسائل توعوية للتشجيع على الفحص المبكر من خلال حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي طوال شهر أكتوبر.



وبهذه المناسبة، نظمت شركة الكويت للتأمين بالتعاون مع د.أسماء محمود عبدالمجيد اختصاصي الأشعة التشخيصية من مستشفى هادي ندوة لموظفاتها حول ماهية هذا المرض وأهمية الكشف الدوري عن مرض سرطان الثدي من خلال الفحوص الدورية التي يستوجب عملها وطرق مكافحته والوقاية منه.



من جانبها، أكدت د.أسماء محمود عبدالمجيد بمستشفى هادي أن الوقت حان أن تدرك النساء أهمية الفحوصات الدورية للثدي، مشيرة إلى أهمية التجاوب مع هذه الدعوات حتى وإن لم تكن المرأة تشكو من أي أعراض لأن اكتشاف المرض مبكرا يزيد من فرصة الشفاء التام.



كما نسقت الصايغ مع إدارة المستشفى فحوصات «الماموغرافي» وفحوصات «الإيكوغرافي» لموظفات شركة الكويت للتأمين بإشراف كادر طبي مختص من المستشفى تشجيعا لإجراء الفحوصات التي تساعد على الكشف المبكر عن المرض.



وختمت الصايغ: «تحرص شركة الكويت للتأمين على تقديم الدعم والمساعدة للمرأة دائما.

كما تقدمت بجزيل الشكر لإدارة مستشفى هادي ولقسم التسويق لبذلهم الجهد الكافي لإنجاح هذه الحملة ولتعاونهم اللوجستي وتوفيرهم أسعار مخفضة للحضور لعمل الفحوصات اللازمة ولجميع الموظفين والقائمين على مشاركتهم الفاعلة».