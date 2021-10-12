بعد نجاح الموسم الأول، شركة مشاريع الكويت القابضة تطلق الموسم الثاني من برنامج «جينيريشن ألفا» بالتعاون مع «إيتي بيرسنت»، وهي مؤسسة رياضية ذات توجه اجتماعي.

تم عرض الموسم الأول من البرنامج عام 2020 على تلفزيون «الراي» وتطبيق «الآن»، ولاقى نجاحا باهرا وملحوظا، من خلال الإقبال من قبل فئة الرياضيين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و13 عاما على برنامج جينيريشن ألفا من رياضات متنوعة. مما ساهم بتشجيع القائمين على البرنامج بالعمل على موسم ثان لإبراز مواهب وقدرات هؤلاء الرياضيين.



يعد برنامج «جينيريشن ألفا» مبادرة مجتمعية تبنتها شركة مشاريع الكويت القابضة - كيبكو بالتعاون مع مؤسسة «إيتي بيرسنت» المجتمعية الرياضية.

كما يكشف البرنامج مواهب الرياضيين الصغار، وذلك من خلال تسليط الضوء على مواهبهم عبر الحملات الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتيح لهم فرصة لمشاركة قصص تدريبهم ومجال تخصصهم وأهدافهم مع أقرانهم بهدف تحفيزهم وتشجيعهم على التركيز على ما يميزهم وتنمية أي مواهب أو مهارات لديهم.



ونظرا للإقبال الشديد على البرنامج، تم فتح باب التسجيل للموسم الثاني في برنامج «جينيريشن ألفا» في يوليو الماضي، وكان التسجيل إلكترونيا وبطريقة سهلة وبسيطة عبر تطبيق «الآن»، بهدف عرض أكبر عدد من المواهب والطاقات الصغيرة ودعمها في سن مبكرة لتشجيع أصحاب هذه المواهب الرياضية الشابة على تحقيق أحلامهم المرتبطة بالرياضات التي يطمحون للوصول إلى العالمية من خلالها.



وقد سجل ما يقارب 300 من مختلف الرياضيين، وتم اختيار17 بطلا رياضيا ناشئا من 9 رياضات مختلفة حسب المعايير الموضوعة للبرنامج وهم:



حمد الشمري وعبدالله الحمود، الفروسية، يوسف الشرف وإبراهيم الشرف ويوشع الشعلان ولورنس الشعلان، البيسبول، علي العجمي، الكاراتيه، مريم عمور، الإبحار، فرح الرشيدي، المبارزة، فارس الكاظمي، التنس الأرضي، مريم الحلواجي وخديجة الحلواجي، تنس الطاولة، عبدالله سلطان وصبا سلطان، السباحة، نور الرزيحان وحسين عبد الهادي وعلي عبد الهادي، الجمباز.



وسيتم عرض الموسم الثاني من برنامج «جينيريشن ألفا» ابتداء من 18 من شهر أكتوبر الجاري على شاشة تلفزيون «الراي» وعلى تطبيق «الآن»، عبر 7 حلقات تحكي قصص الأبطال الصغار المشاركين منذ بداية ممارستهم للرياضات التي يتميزون فيها، بالإضافة إلى الصعاب التي واجهتهم في هذه السن لتحقيق إنجازات ومراكز مهمة ومشرفة، وقد شارك أولياء الأمور ومدربو الأطفال بمداخلات في الحلقات.



دعم المواهب



وبهذا الصدد، صرحت المديرة التنفيذية للمسؤولية المجتمعية في مجموعة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» عبير العمر بأن «دعم أبطالنا الصغار ينعكس إيجابيا على مستقبل كل منهم، حيث انه يساعدهم على تحقيق ما يطمحون إليه، ويصنع جيلا جديدا يسعى لتحقيق مراكز عالية باسم الكويت في مختلف الرياضات التي يمارسونها، وبالتالي تتحقق مسؤوليتنا المجتمعية في الإسهام في دعم قضايا مجتمعية من شأنها النهوض بمستقبل الكويت».



وأضافت العمر: «نحن نعمل جاهدين وبشكل مستمر لدعم هذه المواهب الصغيرة حتى بعد انتهاء الموسم وبث البرنامج، وذلك بمساعدة شركات مجموعة كيبكو للعمل على تحسين وتطوير وصقل المهارات المختلفة لكل رياضي، والأداء الجسماني والرياضي والمهارات الشخصية والحياتية التي تعينهم على الوصول إلى أهدافهم».



وأشارت إلى أنه «بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول حرصنا على أن يتم تطوير محتوى البرنامج التلفزيوني لمبادرة جينيريشن ألفا وأن يتم تصوير وإخراج حلقات البرنامج طبقا لأعلى معايير الإنتاج التلفزيوني المتبعة في البرامج الرياضية العالمية».



تعاون مثمر



وبهذه المناسبة، صرحت الرئيسة التنفيذية لـ«إيتي بيرسنت» رابعة الهاجري قائلة: «سعدنا العمل والتعاون مع شركة كيبكو للسنة الثانية على التوالي، بتصميم وتنفيذ برنامج جينيريشن ألفا في موسمه الثاني، والذي سلط الضوء على رياضيين صغار من عدة خلفيات رياضية متنوعة.

كما تسعى «إيتي بيرسنت» من خلال هذا التعاون المثمر على دعم ومشاركة المجتمع كافة رسالة إيجابية عن طريق إلهام جيل رياضي جديد وواعد، بالإضافة إلى تكوين وتشجيع المزيد من الرياضيين الصغار للسعي لتحقيق أهدافهم الرياضية ورفع علم الكويت في المحافل. لنتعاون من أجل التغيير».



ردود أفعال إيجابية



وصرح مدير عام المبيعات والتسويق ونائب الرئيس لمجموعة الراي الإعلامية زياد المجذوب بأنه «للمرة الثانية على التوالي، يسر مجموعة الراي الإعلامية رعاية برنامج «جينيريشن ألفا» بالشراكة مع شركة مشاريع الكويت القابضة، بعدما لمسنا ردود الأفعال الإيجابية على البرنامج من الجمهور الكويتي والعربي.

مجموعة الراي كانت وستظل الداعم الرئيسي لجميع الشركات الكبرى في مبادراتها، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية».



وأضاف المجذوب: «شراكتنا مع كيبكو هي شراكة استراتيجية متميزة تهدف دائما الى إثراء المجتمع الكويتي وإفادته بمحتوى متميز وجديد يواكب تطلعاته وتوجهاته.

وأخيرا نود أن نؤكد على استمرار الشراكة بين مجموعة الراي الإعلامية وشركة مشاريع الكويت القابضة على «جينيريشن ألفا» في المواسم القادمة، وعلى مشاريع وأفكار أخرى فيها خدمة للمجتمع ككل».



واختتمت العمر قولها عن الشراكة الاستراتيجية لشركة مشاريع الكويت (القابضة) - كيبكو - مع مجموعة الراي الإعلامية: «إن شراكتنا الإعلامية مع مجموعة الراي التي دامت لسنوات طويلة، ما هي إلا مثال رائع يتجسد فيه نجاح مميز لمثل هذه الشراكات، ويبرز أهميتها بين مؤسسات القطاع الخاص في عملية تطوير المجتمع وازدهاره، والتعاون مع «ايتي بيرسنت» وهي مؤسسة مجتمعية رياضية غير ربحية. وإننا نجدد تعاوننا للسنة الثانية على التوالي وهو مثال آخر نقدمه للتعاون بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني».