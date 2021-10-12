أطلق بنك وربة حملة «لأنك غالية علينا» السنوية وذلك للتوعية حول مخاطر سرطان الثدي لموظفات البنك، وذلك تزامنا مع الشهر العالمي لمكافحة سرطان الثدي، وتأتي هذه المبادرة من باب المسؤولية الاجتماعية تجاه الموظفين ودعما لهم لمكافحته ونشر الوعي تجاه الكشف الدوري وذلك للوقاية من هذا المرض.



وحول الموضوع، أكدت ضابط الاتصال المؤسسي عواطف عبدالعزيز حمادة بأن حملة «لأنك غالية علينا» تأتي توافقا مع الشهر العالمي لمكافحة سرطان الثدي التي يطلقها «وربة» سنويا على مستوى البنك، وذلك لتوعية موظفاتنا بمخاطر سرطان الثدي وسبل الوقاية والتصدي والكشف المبكر.



وتأتي الحملة حرصا من إدارة البنك على الموظفات وتشجيعهم على الكشف الدوري للحد من مخاطر الإصابة بهذا المرض.



وقالت حمادة: «وربة» حريص على تبني مثل هذه المبادرات لأننا نحرص ونهتم على صحة الموظفات ونسعى دائما في خلق جو صحي لهن.



وكما قام «وربة» في نشر حملة توعوية عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة للموظفين والتي تتناول إرشادات حول الوقاية من هذا المرض والحص على الكشف الدوري.



يذكر أن بنك وربة يضع من ضمن خطته الاستراتيجية تقديم العديد من المبادرات والحملات التوعوية الصحية والإرشادية إلى جميع الموظفين، وذلك لتحفيزهم وتعزيز روح التعاون بين الفريق الواحد، مما يؤدي إلى تحسين العمل المؤسسي الذي يعتمد على العمل الجماعي، ويسعى البنك من خلال تلك المبادرات إلى صنع بيئة عمل صحية يعمل من خلالها الجميع بروح الانتماء.