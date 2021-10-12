إيماناً بأهمية تبني المبادرات المجتمعية وعلى رأسها قضية التعليم، انطلقت مبادرة الأﭬنيوز الخيرية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي «تبرع لتعليمهم» يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر، والتي تهدف إلى جمع التبرعات الخيرية لتعليم أطفال الأسر المحتاجة داخل الكويت، وذلك بهدف المساهمة في دفع جزء من الرسوم الدراسية لعدد 5000 طالب وطالبة، ودفع الرسوم كاملة للطلبة الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يبلغ عددهم 500.



وقد أعرب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي عن سعادته لانطلاق حملة «تبرع لتعليمهم» للسنة السادسة على التوالي في الأﭬنيوز والذي يمنح الحملة فرصة أكبر لجمع التبرعات من الزوار من كل الفئات.



كما صرح الحساوي خلال زيارته لمقر حملة «تبرع لتعليمهم» في منطقة غراند بلازا بأن «الأﭬنيوز لم يتوان خلال السنوات الـ 5 الماضية في دعم حملة «تبرع لتعليمهم»، حيث كان شريكا أساسيا في الحملة التي نجحت في تعليم عدد 18.388 طالبا وطالبة حتى الآن، ونأمل في تعليم المزيد من الأطفال من خلال جمع التبرعات خلال الثلاثة أسابيع المقبلة».



وخصصت إدارة الأﭬنيوز موقعا خاصا في منطقة غراند بلازا لتسهيل عملية التبرع، بالإضافة إلى توفير رابط للدفع الإلكتروني، علما أن جميع المبالغ التي سيتم تحصيلها سوف تدخل الحساب الخاص لجمعية الهلال الأحمر الكويتي.



وتدعو إدارة الأﭬنيوز زوارها الكرام إلى دعم الحملة التي ستساهم في تخفيف العبء عن الأسر المحتاجة لإلحاق أطفالهم بالمدارس، وتحقيق استقرار اجتماعي يسهم في خلق جيل متعلم وواع، حيث يشكل التعليم حجر الأساس لأي مجتمع مستقر، ويمكن الأجيال القادمة من النهوض اقتصاديا واجتماعيا.



وتؤكد إدارة الأﭬنيوز حرصها على تبني ودعم عدد من المبادرات المجتمعية على مدار العام، وفي مقدمتها المبادرات الإنسانية، وذلك ضمن نهج المسؤولية الاجتماعية لشركة المباني، بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات، التي تحرص بدورها على التواجد في الأﭬنيوز كمقر لحملاتها التوعوية والتثقيفية، باعتبار الأﭬنيوز الوجهة الأكثر زيارة في الكويت، ومن أهم الوجهات التسويقية في المنطقة.