يشرف الكلية الأسترالية في الكويت أن تستضيف الملتقى الآسيوي الإقليمي لمبادرة الفهم والتصميم والتنفيذ والتشغيل (CDIO) الافتراضي لعام 2021، وسيقام الملتقى على مدار 3 أيام من يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر إلى الخميس الموافق 28 أكتوبر، تحت رعاية وحضور الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالإنابة م.عمر علي محمد الكندري.



يقام الملتقى تحت عنوان «التعليم العالي بعد الجائحة»، وسيتناول العديد من المواضيع ومنها على سبيل المثال: مناهج وابتكارات المبادرة في التعليم الهندسي، والريادة التربوية، وتنمية أعضاء التدريس، والتعليم عن بعد، وتنفيذ المبادرة في دول الخليج وتحدياتها.



الجدير بالذكر أن مبادرة الفهم والتصميم والتنفيذ والتشغيل هي مبادرة مبتكرة لطلبة الهندسة تعتمد على التعليم الفعال لتعزيز أساسيات الهندسة لتطوير المنتجات والخدمات والأنظمة الهندسية، وسيكون الملتقى للعامة، على أن يتم التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني للكلية.



وقد فازت الكلية الأسترالية في الكويت بمناقصة لاستضافة الملتقى الإقليمي الآسيوي لعام 2021 بعد الملتقى الخامس عشر الدولي للمبادرة الذي أقيم في عام 2019، ما يجعلها أول دولة خليجية تستضيف ملتقى للمبادرة.

كما أن الكلية تعتبر أول مؤسسة تعليمية حازت على عضوية في مبادرة الفهم والتصميم والتنفيذ والتشغيل في الخليج بعدما قامت بتنفيذ العديد من مبادئ المبادرة في شتى الوسائل، منها تنظيم برامج التدريب العملي لطلابها بالتعاون مع جهات مختلفة، وعقد معارض لمشاريع التخرج، مؤكدة على منهج التعلم القائم على المشاريع (PBL)، واستضافة متحدثين محليين ودوليين لندوات أسبوعية.



ويتيح الملتقى الإقليمي لأعضاء هيئة التدريس والتقنيين والخريجين وجميع المهتمين التعرف على مبادرة الفهم والتصميم والتنفيذ والتشغيل CDIO وتطبيقها، وسيشمل العديد من المداخلات من قبل المساهمين في المبادرة وحلقات نقاش وورش عمل.

ومن ضمن المتحدثين في الملتقى: أ.د.توماس ريبيرغ، أستاذ دكتور في التعليم القائم على المشاريع والتعليم الرقمي في قسم التخطيط في جامعة آلبورغ، وأ.د.كليمينت فورتن، وكيل مشارك، وعميد التعليم، وأستاذ الممارسة في مركز الفضاء في معهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا، وأ.د.مشتاق العتابي، وكيل الجامعة والرئيس التنفيذي في جامعة هيريوت وات، ومدير مشارك لمبادرة الفهم والتصميم والتنفيذ والتشغيل في جامعة دلفت للتكنولوجية الدرت كامب، وأستاذ مشارك للمعلومات العالمية والإدارة في الكلية الدولية للتكنولوجيا في كانازاوا روبرت سونغر، ورئيس الكلية الأسترالية في الكويت د.عصام زعبلاوي، ومديرة قسم التطوير التربوي في كلية العلوم التطبيقية في سنغافورة والرئيس المشارك لمبادرة الفهم والتصميم والتنفيذ والتشغيل في إقليم آسيا وممثلة المبادرة في كلية العلوم التطبيقية في سنغافورة هيلين لونغ، وعميد كلية الهندسة وإدارة الأعمال في جامعة توركو للعلوم التطبيقية د.جها كونتيو، المدير الأول لمركز التعلم القائم على المشاريع لدى الكلية الأسترالية في الكويت أ.د.مارتن جايغر، وأستاذة مساعدة في مركز التطوير التربوي في جامعة أوميا د.سوزان برينك.



وفي الختام، تتمنى الكلية أن يتكلل هذا الملتقى بالنجاح مما يعود بالنفع على المسيرة التعليمية في الكويت والخليج.