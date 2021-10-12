«بريك» 10 دقائق في الحصة لتقديم أنشطة مرحة للطلبة تجنباً للملل

عبدالعزيز الفضلي



تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في عدد الجمعة الماضي حول توجه وزارة التربية إلى العودة للتعليم عبر الـ «أونلاين»، أعلن وكيل التعليم العام أسامة السلطان في نشرة عممها على المناطق التعليمية ووصفها بالعاجلة والمهمة بالعودة للتعليم «أونلاين» في حال إغلاق أي فصل بسبب إصابة طالب بـ «كورونا».



وقال السلطان في نشرته والتي تلقت «الأنباء» نسخة منها: في حال غلق فصل نظرا للاشتباه في إصابة (كوفید - 19) أو اكتشاف حالات كورونا يتم تفعيل التعليم عن بعد للفصل المغلق فقط أو المجموعة، ويتم التدريس Online وفقا للجدول المدرسي من خلال منصة «Teams»، وتتم متابعة تنفيذ الحصص من قبل الإدارة المدرسية. ويرجى التعميم على مديري ومديرات مدارس مختلف المراحل التعليمية ورياض الأطفال، على أن يأخذ الأمر صفة الأهمية والاستعجال.



هذا، وكانت «الأنباء» قد أشارت في عدد الجمعة، إلى ان الوزارة ستقوم بإصدار نشرة عاجلة مطلع الأسبوع الجاري حول التعليم عن بعد حال غلق الفصل الدراسي بسبب وجود إصابة بـ «كورونا».



من جهة أخرى، حددت بعض التواجيه الفنية «بريك» لمدة 10دقائق من الحصة الدراسية لتطبيق أنشطة مرحة للطلبة بالتعاون مع الإدارة المدرسية.



وأوضح التوجيه، في كتابه الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، ان تقدير الزمن المناسب للوقفة لضمان تجنب الملل وكسر الرتابة في أداء الحصة والاستعانة بمعلمي المواد العملية الفنية، البدنية، الموسيقية،..... الخ)، وذلك لتطبيق أنشطة مرحة بالتعاون مع إدارة المدرسة. وذكر التوجيه ان هناك عدة مقترحات لاستغلال الوقفة بما هو مفيد للطلبة منها زيارات افتراضية وألعاب رياضية ومهارات تربوية وقيم سلوكية وتجارب مسلية وعروض مرئية ومسابقات وجوائز وألغاز جاذبة وغيرها من الأمور الهادفة.