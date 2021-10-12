ضيراج بهاردواج: نتعاون معاً لابتكار حلول لوجستية متكاملة ومستدامة للمواد الغذائية

عبد اللاه فؤاد: الشراكة ستعزز نمو شركتنا.. وستساعدنا لضمان النجاح بالمدى البعيد



افتتحت شركة الحميضي للصناعات الغذائية (محمصة الرفاعي) منشأة تخزين بمساحة 11.56 ألف متر مكعبا لدى شركة مجموعة النقل والتخزين العقارية «TWREG» التابعة لشركة سيتي جروب في منطقة الصليبية، وهي بمنزلة شراكة طويلة الأمد بين الشركتين.



وقدمت شركة مجموعة النقل والتخزين العقارية «TWREG» حلا لوجستيا متكاملا ومستودعات لمحمصة الرفاعي مع غرف متعددة وسقالات وخدمات تخزين مبردة ومكيفة للمنتجات الغذائية والمشروبات مثل المكسرات والبذور والقهوة.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة سيتي جروب ضيراج بهاردواج: «نحن في شركة مجموعة النقل والتخزين العقارية ومحمصة الرفاعي نتعاون معا لابتكار حلول لوجستية متكاملة ومستدامة للمواد الغذائية والمشروبات».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الحميضي للصناعات الغذائية عبد اللاه فؤاد، إن هذه الشراكة سوف تعزز نمو شركتنا، ونحن نؤمن بأن شركة مجموعة النقل والتخزين لديها الحلول التخزينية واللوجستيكية مع توافر الجودة التي تناسب منتجاتنا والتي سوف تساعد على ضمان النجاح على المدى البعيد.



جدير بالذكر أن شركة سيتي جروب، هي شركة مساهمة عامة وأكبر مشغل لنقل الركاب وأيضا مزود لخدمات التخزين في الكويت.

كانت سيتي جروب، المعروفة سابقا باسم مجموعة النقل والتخزين (TWG)، قد بدأت نشاطها التجاري منذ عام 1977 واليوم مع فريق ديناميكي ومتنوع من 1500 موظف، هي واحدة من أنجح بيوت الأعمال في الكويت.



وتأسست محمصة الرفاعي سنة 1948 في لبنان واستحوذت شركة الحميضي على العلامة التجارية لمحمصة الرفاعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنة 1997 وشهدت توسعا وانتشارا في العديد من الدول، نظرا لجودة المنتجات التي تقدمها من المكسرات والحلويات، والقهوة والفواكه المجففة.