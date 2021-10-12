حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 889 مليون درهم، منها 566 مليون درهم مبايعات عقارية، حيث شهدت الدائرة تسجيل 262 مبايعة بقيمة 566 مليون درهم، منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 123 مليون درهم، و236 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 443 مليون درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2، ثم مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة.



وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم، وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.



وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الكرامة، وأخيرا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة المركاض.



وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم، وثالثة في اليفرة 1 بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم.



وسجلت الرهون قيمة قدرها 311.4 مليون درهم منها 16 رهنا للأراضي بقيمة 34.31 مليون درهم، و50 رهنا للفلل والشقق بقيمة 277.1 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 84 مليون درهم، وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 83 مليون درهم.



أما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 11.96 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة محيصنة، الأولى بقيمة 4 ملايين درهم، والأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 4 ملايين درهم.