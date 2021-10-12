الصانع: اختيار عرب لهذا المنصب نظراً لخبرته القيادية التي ستساهم في تطوير الشركة



أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) عن تعيين ثامر إبراهيم عرب في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك اعتبارا من 10 الجاري، حيث يمتلك عرب مسيرة مهنية متنوعة تتجاوز 25 عاما، ويعتبر من الكفاءات الوطنية المتميزة.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن عرب تولى مجموعة من المناصب التنفيذية القيادية وعضويات مجالس الإدارة تضمنت تحقيق إنجازات ملموسة في مؤسسات كبرى ضمن قطاعات المصارف والتأمين والطيران.



وحصل عرب على شهادة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة ولاية كاليفورنيا، إضافة إلى عدد من البرامج التدريبية المتخصصة في العديد من المجالات، مثل القيادة والاستراتيجية والاقتصاد والعمليات.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة ضمان مطلق مبارك الصانع، إن اختيار ثامر عرب لهذا المنصب يأتي من واقع خبرته القيادية الاستراتيجية التي ستساهم باستمرار التقدم والتطوير في الشركة، بصفتها الجهة الرائدة في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة عالية الجودة، بما يتماشى مع كونها من أهم المحاور الصحية في خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2035».



وأضاف الصانع ان الخبرات المهنية المتراكمة لدى عرب في قيادة مؤسسات كبرى وما يمتلكه من قدرات وإمكانيات وكفاءة عالية وتطبيق الرؤى والاستراتيجيات تمثل امتدادا لجهود شركة ضمان في استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية لتحقيق مختلف أهداف وتطلعات الشركة على جميع المستويات والأصعدة.



وتقدم الصانع بخالص التهنئة إلى ثامر عرب في منصبه الجديد، متمنيا دوام التوفيق والنجاح لجميع العاملين في شركة ضمان لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات.