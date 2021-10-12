

مفرح الشمري



رشّح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كلا من الفنان القدير عبدالرحمن العقل والأديبة الشاعرة د.نجمة إدريس لتكريمهما ضمن المبدعين من أبناء دول المجلس لتمثيل الكويت، وجاء هذا الترشيح في الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد «عن بعد» والذي مثل الكويت فيه وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري.



الترشيح بمنزلة تكريم وتقدير من وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعطاءات الفنان القدير عبدالرحمن العقل في الحركة الفنية الكويتية وعطاءات د.نجمة ادريس في الحركة الأدبية والشعرية في الكويت.



اجتماعات وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأتي في إطار تطوير العمل الثقافي الخليجي المشترك ووضع السياسات والأطر المنظمة لها لإيجاد خطة تنموية ثقافية وتحقيق رؤية دول المجلس حول تعزيز الهوية الثقافية خصوصا انه بالتزامن مع هذه الاجتماعات السنوية لوزراء الثقافة يتم تكريم شخصيتين من كل دولة في مختلف المجالات الثقافية.



يذكر ان الاجتماع تناول العديد من الموضوعات الثقافية وأهمها صياغة الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون الخليجي (2020- 2030) بالإضافة إلى مناقشة خطة الأنشطة الثقافية المعتمدة لدول المجلس للأعوام 2021-2022 ولوائح وأنظمة العمل الثقافي المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون مع الدول والمؤسسات الثقافية، وتطوير العمل المشترك بين قطاعي الثقافة والسياحة بدول المجلس، والموافقة على رفع ميثاق المحافظة على التراث العمراني إلى المجلس الأعلى لاعتماده في الاجتماع المقبل.