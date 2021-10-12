دلال العياف



طرح الفنان عيضة المنهالي أغنية جديدة حملت عنوان «ما عنه صدود» من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ألحان الفنان فايز السعيد ومن توزيع محمد صالح. ويقول مطلع الأغنية:



ما عنه صدود وصل الزين ما عنه



لو كان قاسي وقلبي مرتجي عطفه



رموشه سيوف موت جات مستنه



منها عروقي ورا الاضلاع منشطفه



يا ناوي تخطف القلب اش تبي منه



تراه بيموت لو حاولت في خطفه



وقد تمت عملية تسجيل أغنية «ما عنه صدود» ما بين استديوهات عيضة المنهالي وفايز السعيد ساوند، وتم عرضها بفيديو ممنتج عبر قناة عيضة المنهالي الرسمية في موقع «اليوتيوب»، وعبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية المتخصصة.