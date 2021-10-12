مازالت شركة «إيغل فيلمز» للمنتج جمال سنان مستمرة بعملية تصوير مسلسل «نقطة ومن أول السطر» ضمن سلسلة أعملها الخليجية، وهو عمل اجتماعي كوميدي يجمع النجم السعودي عبدالله السدحان، بالفنانين أحمد شعيب، مها عبدالله، شيماء سبت، مريم الغامدي، إسراء عزيز، رنا جبران، بندر باجبع، ندى توحيد، عبدالكريم محمد، تركي الشدادي، وغيرهم في عمل سعودي ضخم مختلف شكلا وحكاية.



ويطرح العمل المؤلف من 30 حلقة قصة رجل يدخل في غيبوبة 20 عاما، فيستفيق بجسد أربعيني وعقل عشريني وتبدأ حكاية الصراعات، فهل يمكنه أن يستأنف حياته من حيث توقفت أم الإقرار بما فقد ويضع نقطة تنهي ما مضى؟ وماذا عن كل الشخصيات التي يلتقي بها ويتعايش معها؟



والمسلسل تأليف شريف بدر الدين ووائل الحمدي، ومعالجة مازن طه، وإخراج إيلي ف. حبيب في تعاون جديد مع «إيغل فيلمز» بعد سلسلة أعمال ناجحة له معها منها «كاراميل» و«جوليا»، وعدد من أهم أفلام الشركة.