

دعاء خطاب

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استعدادات مكثفة وجلسات عمل وتجهيزات تمتد لساعات في سباق مع الزمن للحاق بالموسم الدرامي الأهم خلال العام، والذي بدأت تتضح ملامحه بتصوير مجموعة من المسلسلات الدرامية الجديدة.



«الأنباء» التقت عددا من الفنانين ووجهت سؤالا لهم حول جديدهم، فأفصح عدد منهم عن بدء التصوير، وتحدثوا عن كواليس أعمالهم التي من المرتقب أن يشاركوا بها في السباق الرمضاني أو خارجه، فإلى التفاصيل:



في البداية، قالت الفنانة زهرة عرفات: منشغلة الآن بالتحضير لأكثر من مشروع، لن أستطيع الإفصاح عن كل التفاصيل، لكن سأخبرك بأنني انتهيت من تصوير فيلم «العثرة»، وهو من بطولة النجم القدير جاسم النبهان والطفلة ليلى الملا وياسر العماري، تأليف وإخراج المخرج محمد الفرج وهو من إنتاج شركة هيوج.



وتابعت: أعكف حاليا على تصوير مشاهدي في مسلسل «عاشر صفحة» لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف علي الدوحان، وإخراج محمد الطوالة، وإنتاج مشعل الذاير، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم خالد العجيرب، حصة النبهان، شهد سليمان، طيف، نور ورندا، كما أستعد لتصوير مسلسل تراثي أيضا.



أما الفنان شهاب حاجية، فقال: أشارك في مسلسل «نوح العيون»، بطولة محمد المنصور، حسين المنصور، هدى الخطيب، علي جمعة، مرام، مي البلوشي، وغرور، وهو من إنتاج ابناء المنصور«7 ستايل»، مضيفا: كما أستمر في تقديم برنامج «لا تجذب» الذي بث على قناة atv، وهو من إعدادي وتقديمي وإخراجي، وكل ما ترونه في البرنامج من سفر الى مصر ولبنان اجتهاد شخصي مني لكني لا أغفل دور القناة ودعم أخوي المدير التنفيذي للقناة أحمد الفضلي.



بدوره، قال الفنان خالد بوصخر: انتهيت من تصوير مسلسل «داشين الطوفة» بطولة أحمد العونان، خالد العجيرب، سلمى سالم، ملاك وتصديت لإخراجه، كذلك نحن في طور التحضير لمسلسل «ديوانية الحب» من إخراجي كذلك، وأشارك في التمثيل فيه، وهو من إنتاج شركة



«انتروبرودكشن» وسيتم المكساج والتلوين في مصر، وعلى صعيد الغناء انتهيت من أغنية «كامل الزين» توزيع عمار البني، وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.



بدورها، قالت الممثلة زمن عبدالله: انتهيت من تصوير «عاشر صفحة» الذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل والجزء الثاني من مسلسل «أمينة حاف». واختتمت كلامها بأنها تستعد لخوض تجربة جديدة وهي المشاركة في عمل تراثي بعنوان «نوح العيون» مع اولاد المنصور، بالإضافة الى مشاركتها في مسلسل «مسرح بلا جمهور».



أما الممثلة الفنانة هبة العبسي فذكرت لـ«الأنباء» ان لديها فيلما وعملا مسرحيا ومسلسلا ستخوض به السباق الرمضاني من إنتاج شركة «اندبندنس»، متمنية أن تقدم أعمالا تنال إعجاب الجمهور.