أعلن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية التميز الإنساني خليل إبراهيم الحمادي عن إطلاق مشروع «كفالة طالب علم» الذي يستهدف الطلبة النازحين السوريين على الحدود التركية اللاجئين في لبنان والذي أطلق تحت شعار «نبني الإنسان ليصنع المستقبل».



وأوضح الحمادي أنه يستهدف كفالة 7000 طالب مدرسي وأن تكلفة الطالب الواحد تبلغ 60 دينارا لمدة عام دراسي يشمل الزي المدرسي والكتب والقرطاسية، وأن مساهمة أهل الخير في التبرع للمشروع كفيلة بإعادة البسمة لهم وحمايتهم من التسرب والجهل.



وعن أهداف المشروع، بين الحمادي أنه يستهدف إكمال الطلاب لتحصيلهم العلمي في ظروف ملائمة في المدارس المستهدفة، والإسهام في رقي العملية التعليمية لتحقيق التفوق العلمي، وتقديم البرنامج التعليمي بالجودة والكفاية التي تؤهل الطلاب الى المتابعة وتسهيل حصولهم على الشهادات الدراسية، وإلى نشر الوعي بأهمية التعليم وزرع الثقة لدى السوريين بقدرتهم على البناء والتطوير.