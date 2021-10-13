عبدالعزيز الفضلي



أدرجت وزارة التربية على موقعها الإلكتروني، خطة البرامج التدريبية لقسم التدريب الإداري وقسم التدريب التربوي للعام 2021/2022 الصادرة من إدارة التطوير والتنمية.



‏ودعت الوزارة الراغبين في التسجيل الى تعبئة استمارات الترشيح حسب الضوابط والشروط الموضحة ‏في الخطة من خلال زيارة الصفحة الرئيسية في الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية: ‏moe.edu.kw/docs/Pages/pro.



من جهة اخرى، قام التوجيه الفني العام للعلوم بتطبيق الاختبارات المسحية لجميع المراحل التعليمية وتخصصات العلوم بهدف رصد الفاقد التعليمي على مستوى الكويت والعمل على توحيد خطة التعويض لمواد العلوم، فخلال الجائحة كان هناك فقد لبعض المفاهيم والمهارات والمعارف العلمية، ويسعى ذلك التعويض إلى إكساب تلك المهارات للمتعلم عند الانتقال إلى الصف الجديد أو المرحلة الجديدة.