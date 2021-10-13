تحت رعاية وحضور رئيسة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي الشيخة فادية السعد، كرمت المبرة 68 من الطلاب «البدون» خلال احتفالية مبادرة التعليم للجميع وهي إحدى المبادرات التي تتبناها مبرة السعد لتعليم أطفال البدون، وشارك في الحضور فريق العمل التطوعي من القائمين على المبادرة والطلاب وذووهم.



وخلال كلمتها، اكدت الشيخة فادية السعد حرص المبرة على دعم وإثراء الناحية التعليمية والابداعية للطلاب البدون وتذليل العقبات امامهم وتشجيعهم على التعليم كغيرهم من الطلاب وهو ما حرصت مبرة السعد على تقديمه منذ بدايتها وأكدته العديد من المبادرات التي قدمتها المبرة على كافة المستويات داخل الكويت وخارجها.



وأشارت رئيسة المبرة الى ان تلك المبادرة من أحب المبادرات واقربها اليها في الوقت الحالي لما لها من بعد انساني ووطني ولما حققته من فائدة للمجتمع وما قدمه المشاركون من عمل تطوعي وقدرتهم على تخطي الصعوبات، وحرصهم على استمرار المبادرة.



وأعربت عن تفاؤلها بأن يكون العمل القادم أكثر فائدة وسط هذا التعاون والإصرار على نجاح مثل هذا النوع من المبادرات بما تهدفه من أبعاد إنسانية واجتماعية واضحة.



وأشادت الشيخة فادية بالدور الذي قدمه فريق العمل وما بذلوه من جهد لإنجاح المبادرة والحرص الدائم على المتابعة والاهتمام بتعليم الأطفال البدون ومساواتهم ببقية الطلاب.



وفي نهاية، الحفل تقدمت رئيسة المبرة بتكريم الطلاب الفائقين، وطاقم العمل وجميع القائمين على المبادرة.



الجدير بالذكر ان مبادرة تعليم أطفال البدون جاءت مع بدايات عام 2021 بلفتة إنسانية لتشجيع الطلاب البدون وتذليل العقبات امامهم بدعم وجهود مبرة السعد بالتعاون مع الفريق التطوعي المشارك وبرعاية رئيسة الفريق رئيسة مبرة السعد الشيخة فادية السعد بتسليم دفعات من أجهزة الكمبيوتر والكتب الدراسية للطلاب البدون المستحقين ضمن مشروع تعليم أطفال البدون.