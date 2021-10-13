عبدالعزيز الفضلي



تعرض حارس أمن مدرسة في إحدى المناطق التعليمية إلى اعتداء وضرب من قبل زوج معلمة بنفس المدرسة وذلك بعد ان منعه الحارس من دخول المدرسة بسيارته.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» من داخل المدرسة عن اعتداء زوج معلمة بالضرب لحارس امن المدرسة راغبا في الدخول عنوة إلى داخل المدرسة، حيث أوقفه حارس الأمن مانعا دخوله،حسب التعليمات وتطبيقا للنشرة الصادرة من وزارة التربية، مشيرة الى ان المدرسة لديها بوابة واحدة مشتركة للمتعلمات والمعلمات وكاد أن يتسبب بوقوع حادث سير لطالبة داخل سور المدرسة.



وأوضحت المصادر ان مديرة المدرسة أكدت على ضابط الأمن تطبيق النشرة الخاصة بعدم دخول السيارات نهائيا داخل المدرسة خلال فترة الدوام الرسمي، مبينة أنه تم الاعتداء على الحارس الذي تم نقله للمستشفى مع تقديم بلاغ في المخفر لإثبات الحالة.



وأضافت أن هذه الحادثة أدت إلى خلو المدرسة من حارس، لافتة إلى ان المنطقة التي تتبعها المدرسة لا يوجد فيها عقد حراسة، وبالتالي اصبح من الضرورة وجود حارسين في المدرسة الواحدة لتأمين سلامة المبنى المدرسي والعاملين فيه.