كرَّمت الجمعية الكويتية لحماية البيئة شركة السور لتسويق الوقود ممثلا عنها نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة طلال أحمد الخرس، وذلك نظرا للمساهمات التي قدمتها السور في دعم جهود الجمعية ومنتسبيها في عمليات الرصد البيئي.



جاء ذلك خلال حفل أقيم لتكريم كوكبة من النخب الوطنية التي ساهمت في إثراء حلقات التعاون بين العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ونخب من المواطنين الخبراء المؤرخين للموروثات الوطنية المعنية بأصالة ومكونات الحياة الفطرية في الكويت، ويأتي ذلك التكريم لشركة السور لتسويق الوقود كأحد الرعاة الرئيسيين لإنتاج البرامج، وذلك في ضوء سلسلة دعمها المتواصل للمسؤولية الاجتماعية.



وبهذه المناسبة، أكدت شركة السور لتسويق الوقود «ألفا» في بيان صحافي، أن سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة تعتمد على آلية منظمة تهدف إلى رصد وضمان التزام «السور» بدعم وتحفيز أنشطة الهيئات والجمعيات المجتمعية لتتمكن من تأدية دورها وأنشطتها على البيئة والمستهلكين والعاملين، وكذلك المجتمعات المحلية. وأضافت الشركة في بيانها: «نحن جميعا أمام مسؤولية مجتمعية في المحافظة على بيئة الكويت وحياتها الفطرية كونها تعد أحد أسس الطبيعة الكويتية التي تتطلب منا تعزيز وتنمية قدراتها للبقاء كموروث وطني، مؤكدة أن الشركة لن تتوانى في المساهمة بمثل هذه المشاريع الوطنية والبيئية لاسيما الحياة الفطرية». وأوضحت أن «السور» تقدم كل السبل والدعم للجمعية الكويتية لحماية البيئة، مشيدة بدورها الحيوي في نشر المعلومات الخاصة بجميع الجوانب البيئية المتعددة في برامجها الثقافية ما ينعكس على الأمن البيئي واهتمام الدولة بجميع مؤسساتها لهذا المجال ولاسيما بما يعزز في نشر الوعي والثقافة بالقانون البيئي.