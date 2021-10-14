ندى أبونصر



أعلنت مدير عام المكتبة الوطنية الشيخة رشا الصباح ان من أهم أهداف المكتبة الارتقاء بالعاملين في قطاع المكتبات والمعلومات بالكويت، متقدمة بالشكر لمبادرة رئيس مجلس ادارة جمعية المكتبات والمعلومات د.عبدالعزيز السويط بخصوص ادارة المكتبات العامة، موضحة ان الموسم الثقافي سيستمر لمدة 6 أشهر حتى مارس المقبل، وسيستضيف مسرح المكتبة الوطنية هذه الفعاليات.



جاء ذلك خلال افتتاح الموسم الثقافي لجمعية المكتبات والمعلومات برعاية وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.



وأضاف الشيخة رشا الصباح: من واجبنا الشراكة مع مؤسسات المجامع المدني والجمعيات المهنية ومد جسور التعاون مع هذه القطاعات والارتقاء بمهنية العاملين في هذا القطاع الحيوي الذي اثبت اهميته ودوره الفاعل في ادارة المعلومة خاصة بعد جائحة كورونا، متمنية النجاح والتوفيق للمشاركين.



بدوره، قال رئيس مجلس ادارة المكتبات والمعلومات د.عبدالعزيز السويط: يشرفنا ان نلتقي مع كوكبة مميزة من المختصين في مجال المكتبات والمعلومات من مختلف الجهات الحكومية بجامعة الكويت و«التطبيقي» والمكتبات العامة والمدرسية والوطنية في موسمنا الثقافي.



وتابع السويط: موسمنا الثقافي لهذا العام مختلف ومتنوع وسوف يستمر لمدة ٦ أشهر بواقع نشاط كل شهر والهدف منه تدريب المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات بموضوعات متقدمة بالتخصص وبأحدث الطرق والأساليب ويقدم انشطتنا نخبة مميزة من جامعة الكويت و«التطبيقي» ووزارة التربية، لافتا الى ان الجمعية مستمرة في تقديم المزيد من الأنشطة المتنوعة وقريبا سنعلن عن مؤتمرنا الثاني الذي سيكون حضوريا، بالإضافة الى السعي لتحقيق مطالب وحقوق متخصصي المكتبات.

وعقب حفل الافتتاح قدم الملحق الثقافي السابق في بريطانيا أ.د.فايز الظفيري محاضرة بعنوان «التحول الرقمي في المكتبات قرارنا أم قدرنا».